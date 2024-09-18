День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.24 19:30
Автобус - посреди детской площадки!
И это не нарушение очередного мурманского лихача, а уникальный проект, который реализовали в одном из дворов города-героя.
Двор на улице Академика Книповича, 19 небольшой по площади. После ремонта в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» он стал более уютным и комфортным для жителей.
Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Это изюминка двора…».
Здесь так же привели в порядок более 200 квадратных метров тротуаров и пешеходных тропинок, установили 9 опор наружного освещения, что очень важно перед наступлением полярной ночи. На территории появились урны и скамейки. В рамках компенсационного озеленения рядом высадили 38 кустов черемухи.
Ремонтные работы в мурманских дворах подходят к завершению. Выполнено благоустройство 5 объектов, ещё 4 – в высокой степени готовности.
Комментарии
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
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