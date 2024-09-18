Автобус - посреди детской площадки!

И это не нарушение очередного мурманского лихача, а уникальный проект, который реализовали в одном из дворов города-героя.

Двор на улице Академика Книповича, 19 небольшой по площади. После ремонта в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» он стал более уютным и комфортным для жителей.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Это изюминка двора…».

Здесь так же привели в порядок более 200 квадратных метров тротуаров и пешеходных тропинок, установили 9 опор наружного освещения, что очень важно перед наступлением полярной ночи. На территории появились урны и скамейки. В рамках компенсационного озеленения рядом высадили 38 кустов черемухи.

Ремонтные работы в мурманских дворах подходят к завершению. Выполнено благоустройство 5 объектов, ещё 4 – в высокой степени готовности.