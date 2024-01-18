Автобус и легковушка не поделили дорогу в Первомайском округе Мурманска

ДТП произошло на пресечении Кольского проспекта и Морской улицы.

Городские автобусы - один из самых безопасных пассажирских транспортов: ездит медленно, за рулем чаще всего опытные водители, да, и конструкция машины такова, что в случаи столкновения, защитит, лишь бы пассажиры крепче держались за поручни.

Вот и в этот раз при аварии с легковушкой пострадавших не было. Люди просто вышли и пересели в другой транспорт на соседней остановке. А вот корейской малолитражке досталось - ремонт владельцу встанет в копеечку, так как белорусский «МАЗ», судя по всему, отделался царапинами.

Бактэнбек Джунушалиев, инспектор 2 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Мурманску: «В связи с погодными условиями, прошу всех участников дорожного движения соблюдать правила, правильно соблюдать скоростной режим. Быть внимательными на дорогах и не допускать таких дорожно-транспортных происшествий».