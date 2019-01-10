Автоёлку с огнями создали автолюбители Мурманска

Мурманские автолюбители устроили необычный флешмоб - на одной из площадок в областном центре водители составили праздничное дерево из собственных транспортных средств.

Видео с места события пользователи выложили в Интернете.

Собрать участников акции удалось только благодаря ряду сообществ в социальных сетях. Чтобы работа была слаженной, инициаторы идеи даже выбрали человека, который руководил процессом. Также были приглашены фотографы и видеографы, которые зафиксировали этапы создания новогоднего «автодерева». В флешмобе приняли участие несколько десятков автомобилей, некоторые автолюбители для этого приехали не только из Мурманска, но из Североморска и Полярного. Чтобы символ праздника эффектнее смотрелся с высоты птичьего полёта, владельцы транспортных средств включили аварийные огни, таким образом создавался эффект зажжённой гирлянды.