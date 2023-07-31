Автограф на скале в Териберке вызвал бурю возмущений

Судя по номерам автомобиля, «уличный художник» приехал на север из соседней Карелии. Такие действия очень не понравились жителям поморского села, а видео, запечатлевшее работу молодого человека, вызвало шквал негативных комментариев в интернете.

В соцсетях появилось видео с мужчиной, который решил оставить автограф на одной из скал в Териберке.

Судя по номерам автомобиля, «уличный художник» приехал на север из соседней Карелии. Такие действия очень не понравились жителям поморского села, а видео, запечатлевшее работу молодого человека, вызвало шквал негативных комментариев в интернете.

По словам очевидцев, несколько лет назад волонтёры уже стирали аналогичные надписи на скале в этом месте.

Пользователи социальных сетей надеяться, что мужчина понесёт ответственность за свой поступок, но скорее всего, наказание за такое не предусмотрено законом.