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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.19 19:30

Автохулиганы поглумились над памятным для мурманчан сквером

История хулиганской выходки с ночным автопробегом по пешеходному парку в центре Мурманска получила своё продолжение. Во Всемирной паутине появилось видео с городских камер наблюдения, где отчётливо видна марка, цвет, а главное, безобразное поведение участников хулиганского поступка.

На приключения компания юных любителей экстрима пошла, а точнее поехала, судя по времени на видео, глубокой ночью. Крутые виражи красных «Жигулей» на пешеходных дорожках, вперемешку с непрерывно льющимся закадровым матом и демонстрацией на камеру спиртных напитков, транслировались ими в прямом эфире в «Инстаграмм». Среди потока нецензурной брани слышны призывы к дрифту в пешеходном сквере. На видео с камер видно, как красные «Жигули» не только дрифтовали, но и описывали круги в стиле колец Сатурна, гоняли по тротуарам на бешеной скорости. Юные хулиганы открыто наслаждались безнаказанностью, заявляя о том, что номеров машины на камерах видеонаблюдения правоохранителям рассмотреть будет весьма сложно, равно как и лица хулиганов.

По счастливой случайности в сквере никто не пострадал. Вдоволь поглумившись над историческим для северян местом, хулиганы направились в центр города.

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