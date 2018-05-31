Автоинспекторы Мурманска провели рейд по выявлению нарушений ПДД детьми

С наступлением тёплых дней в нашем регионе возросло количество дорожных происшествий с участием детей. Только в мае на территории Мурманска было зарегистрировано 6 ДТП с детьми-пешеходами и велосипедистами, в которых все они получили ранения различной степени тяжести.

В связи с этим сотрудники ГИБДД провели рейд, направленный на профилактику нарушений ПДД несовершеннолетними. Полицейские проводили свою работу вблизи школ и «опасных» нерегулируемых пешеходных переходов. Только за 1 час работы было выявлено 4 несовершеннолетних нарушителя.

По словам организаторов, обычно дети ленятся спешиваться с велосипедов перед пешеходным переходом, объясняя это тем, что на велосипеде пересечь дорогу быстрее. У многих образовательных организаций Мурманска установлены регулируемые пешеходные переходы, но зачастую люди пренебрегают ими из-за нежелания ждать зелёного сигнала светофора, не задумываясь при этом о возможных последствиях.

- Из десяти ДТП, которые произошли на территории Ленинского округа Мурманска, восемь были связаны с пешеходами, - рассказала Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску. - Хотелось бы обратиться к юным участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения при переходе проезжей части, а водителям соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.