Мотоциклисты относятся к одной из самых уязвимых групп участников дорожного движения. Неаккуратное вождение любителей байков несёт опасность не только им самим, но и окружающим.

С началом мотосезона мурманская Госавтоинспекция напоминает всем водителям о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения. За май текущего года сотрудники мурманской Госавтоинспекции выявили более 200 нарушений Правил дорожного движения водителями мотоциклов. Начало июня уже отмечено одной аварией, в которой 2 человека получили травмы.

Автоинспекторы призывают мотоциклистов не превышать скорость, соблюдать дистанцию с окружающим транспортом, не выезжать на встречную полосу движения.