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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.24 19:30

Автолюбители и байкеры нагрянули в Мурманскую областную станцию переливания крови

Так дали старт акции «АвтоМотоДонор», в которой приняли участие более десятка автомобилистов и мотоциклистов.

Аварии с участием мотоциклистов случаются реже чем, например, автомобильные, но вот последствия гораздо серьезнее. Ведь байкера защищает, в лучшем случае, шлём и экипировка. Потери крови при ДТП бывают значительными. Об этом хорошо известно и Артёму Дектяреву.  Сегодня он один из участников акции «АвтоМотоДонор». Такие проекты, по мнению мотоциклиста, помогают мобилизовать усилия.  

Артём Дегтярев, участник акции «АвтоМотоДонор»: «Все стоят с утра сонные, все уставшие. Кто-то после работы приехал в 4 утра. Очень сложно собраться. Особенно летом - погода хорошая, хочется на улице провести побольше времени».

Первый раз акцию организовали в 2018 году и с тех пор участников становится только больше.

Елена Сердюк, участник акции «АвтоМотоДонор», главный врач Мурманской детской городской поликлиники №1: «Акции важны для здоровья наших северян и не только наших северян, но и по всей России такие акции проводятся. Сейчас в летний период, очень много у нас случаев, когда люди нуждаются в крови, в крови разных групп, поэтому важно пополнять банк донорской кровью».

Собираются на улице Ленинградская в центре города и организованно едут в сторону областной станции донации крови. Колонна - это тоже способ привлечь внимание людей. Возможно, кто-то из них решит присоединиться, если и не сегодня, то в любой другой день.

Артём Дегтярев, участник акции «АвтоМотоДонор»: «Первые, наверное, было так, как ты взлетаешь на самолёте: радость странная, что что-то происходит, а ты не можешь это контролировать. Тоже самое было тогда, когда увидел собственную кровь. Это было странно, а сейчас привычно. Это нормально».

На станции можно сдать кровь и на типирование косного мозга. К слову, в Мурманской области таких доноров всего два.

Святослав Ширвель, председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ»: «Данная акция проводится для привлечения внимания к тематике донорства, донорству косного мозга. Это тот проект, которым мы сейчас активно занимаемся. С донорами крови и её компонентов у нас в Мурманской области всё в порядке. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить базу и пополнить регистр доноров именно костного мозга».

Трансплантация костного мозга нужна больным острыми формами лейкоза и других заболеваний системы крови. Это даёт возможность вывести болезнь в стойкую ремиссию или полностью излечить. 

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