Автолюбители уже ощутили разницу между 2024-ым и 2025 годом

С 1 января нового года в силу вступили изменения в ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это касается сумм штрафов. Теперь неаккуратная езда будет обходиться куда дороже.

В 2025 году суммы штрафов выросли примерно в 1,5 раза. Например, за не пристёгнутый ремень безопасности теперь придётся заплатить не 1000 рублей, а 1500. Превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, объезд по обочине и многие другие правила ГИБДД теперь обойдутся в круглую сумму.

Также увеличились штрафы и за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Однако, есть и положительные изменения. Льгота по уплате штрафа теперь составляет не 20 суток, как раньше, а 30 дней со дня вынесения постановления. Но, уменьшилась скидка – теперь она составляет не 50%, а 25%.