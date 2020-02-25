Автомашины мурманчан мешают убирать дворы

Вывоз снега с городских дворов в настоящее время – это главная задача для управляющих компаний. И хоть до весны ещё далеко, они должны заранее готовиться к предстоящим паводкам. К тому же, учитывая количество выпавшего за эти несколько месяцев снега, риск подтопления улиц и дворов высок.

В Мурманске уже несколько дней плюсовая температура воздуха. Чтобы дворы города не ушли под воду, управляющая компания «Севжилсервис» совместно с администрацией Ленинского округа проводит

активную работу по вывозу снега из дворов.

Олег Курбатов, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Мы приняли решение, наняли крупногабаритный самосвал 20-ти кубовый для дополнительного вывоза снега. Соответственно, вывозим и нашей техникой и наемной техникой, что нам позволит разгрузить собственный парк для уборки придомовой территории».

Жильцы дома № 18 по улице Нахимова ответственно отнеслись к объявлению управляющей компании с просьбой убрать личные автомобили со двора. А вот их соседи, проживающие в 17-ом доме, нет.

Олег Курбатов, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «На Нахимова, 17 мы планировали тоже в этот день уборку. Но, к сожалению, там жители отреагировали, можно сказать вообще, не отреагировали. Техника не убрана вообще».

Управляющая компания убедительно просит мурманчан не игнорировать их сообщения. Дата и время уборки двора по конкретному адресу регулярно публикуется в группе «Севжилсервиса» в социальной сети «ВКонтакте».