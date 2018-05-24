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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.18 19:30

Автоматический анализатор осваивают в областной больнице

Техническое оснащение Мурманской областной больницы продолжает обновляться. В этот раз новую аппаратуру, позволяющую ускорить работу более чем в 3 раза, привезли в корпус Лабораторных исследований.

Этот аппарат со сложным названием «автоматический анализатор для иммуногематологических исследований» на самом деле выполняет понятные даже школьнику  операции. Компактное по меркам медицинского  оборудования устройство позволяет определить группу, резус, степень различных реакций и детальный состав крови.

- Определение группы крови и резус-фактора и ряда других показателей  имеет значение для тех пациентов, у  кого предполагается переливание компонентов крови или цельной крови, оно обязательно перед оперативным вмешательством, - поясняет Ирина Клеянова, заведующая Централизованной многофункциональной лабораторией областной больницы. -  Такие тесты являются обязательными для беременных, для пациентов, имеющих заболевания крови.

Помимо набора стандартных исследований устройство выполняет 15 различных тестов, самостоятельно составляет базу предположительных доноров, архивирует все данные пациентов. Чтобы научить специалистов областной больницы в совершенстве владеть новой техникой, в Мурманск приехал технический эксперт. Иоанесян Алексей провёл открытый обучающий семинар.

- Это единственный прибор, который может автоматически проводить титрование кровяных тел. Этот тест важен при обследовании беременных, позволяет своевременно реагировать на генетическую болезнь новорожденных, - отмечает Алексей Иоанесян, директор компании-поставщика, технический специалист. - Это единенный в России аппарат, позволяющий в автоматическом режиме проводить жизненно необходимые тесты для тех пациентов, которым регулярно переливают кровь и её компоненты. Производительность  технической новинки уже оценили лаборанты областной больницы.

Возможно, благодаря такому лабораторному помощнику многим пациентам региона смогут своевременно медицинскую помощь,  спасти жизнь.

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