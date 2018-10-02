«АвтоМотоДонор» - акция собрала самых отзывчивых мурманчан

В областном центре во второй раз прошла акция «АвтоМотоДонор», организованная в рамках госпрограммы развития добровольной сдачи крови. Безвозмездно сдать кровь пришли опытные доноры и те, кто впервые участвует в подобном проекте.

Ежегодно в нашей стране случается несколько сотен тысяч аварий на дорогах. Они могут нести с собой серьёзные травмы и даже гибель людей. И нередко жизнь пострадавшего в ДТП зависит от наличия в нужный момент донорской крови. В акции «АвтоМотоДонор» ежегодно участвуют сотни людей по всей России. В Мурманске она проходит во второй раз. Первыми на призыв организаторов откликнулись мурманский байкеры. Теперь они - постоянные клиенты станции по сдачи крови.

- 12 июля мы приехали сюда дружной компанией, чтобы дружно сдать кровь. Это был для меня первый опыт, - вспоминает Ирина Рамазанова, донор. - Всё прошло замечательно. Теперь я понимаю, что хочу стать донором на постоянной основе.

Долго уговаривать любителей железных коней, среди которых, кстати, немало женщин, не пришлось. О проекте они узнали из письма, которое пришло в адрес их группы в соцсети «ВКонтакте».

- Байкеры - ребята такие сплоченные, очень социально-ориентированные, вечно помогают в больницах, во всех благотворительных мероприятиях, - рассказывает Ольга Склярова, заместитель председателя МРООД «Капля жизни». – Я была уверена, что они быстро откликнутся, зашла к ним в группу, кинула пост, они и откликнулись.

Поддерживают данный проект и мурманские волонтеры. Большинство - молодёжь. Они сами становятся донорами, приводят в проект своих друзей.

В коридорах станции переливания крови - все участники орожного движения: водители, пешеходы и даже сотрудники ГИБДД и ДПС. Большинство сегодняшних доноров здесь не впервые.

- Сотрудники Госавтоиспекции ежегодно принимает участие в таких акциях, так как мы хорошо знаем и понимаем необходимость донорской крови, - говорит Александр Игнатович, инспектор ГИБДД по Мурманской области. - Мы стараемся охватить максимальное число сотрудников и пригласить их для сдачи донорской крови.

Среди основных целей мероприятия - формирование позитивного отношения к донорству крови, благодарности к донору, пропаганда безвозмездной сдачи крови, здорового образа жизни.

- Мы сегодня хотим не только рассказать о востребованности данной акции. Мы хотим ещё раз привлечь внимание земляков к соблюдению правил дорожного движения, - говорит Ирина Скворцова, заместитель главного врача ГОБУЗ МОСПК. - Если все участники дорожного движения будут соблюдать правила, то и катастроф будет меньше. Соответственно и потребности в нашей помощи не нужно будет столько.

Стать донором просто, не больно и совсем не опасно. Для этого не нужно ждать акций. Достаточно в любой день прийти на станцию переливания крови с документами или заранее подать заявку.

Правила сдачи крови просты: в этот день нужно плотно позавтракать, избегая орехов и бананов. И главное, за несколько дней нужно отказаться от аспирина и спиртных напитков, противопоказаны также анальгетики. Желательно не курить.