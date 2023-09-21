День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.23 12:00
Автомотомеханик Артур Бреславец: об особенностях подготовки машины к зиме
На календаре - сентябрь. В Заполярье местами уже заморозки. Впереди – зима. Автолюбителям пора задуматься о подготовке своих железных коней к холодному снежному времени.
И если вы думаете, что хватит переобувки резины на шипованную, то вы глубоко заблуждаетесь. А аккумулятор? А масло? А тормозная система?.. И ещё много чего.
Гость третьего выпуска проекта «Всё путём», который реализуется программой «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», автомотомеханик Артур Бреславец. У него-то мы и спросим, как всё сделать правильно и, по возможности, не сильно дорого.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
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