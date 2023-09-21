Автомотомеханик Артур Бреславец: об особенностях подготовки машины к зиме

На календаре - сентябрь. В Заполярье местами уже заморозки. Впереди – зима. Автолюбителям пора задуматься о подготовке своих железных коней к холодному снежному времени.

И если вы думаете, что хватит переобувки резины на шипованную, то вы глубоко заблуждаетесь. А аккумулятор? А масло? А тормозная система?.. И ещё много чего.

Гость третьего выпуска проекта «Всё путём», который реализуется программой «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», автомотомеханик Артур Бреславец. У него-то мы и спросим, как всё сделать правильно и, по возможности, не сильно дорого.