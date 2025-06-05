Автопробег «Дорогами Победы. Города-герои», стартовавший из Мурманска, побывал в Минске и прибыл в сердце России – в Москву

Город-герой Минск - последняя точка автопробега в Беларуси. На Площади Победы традиционно возложили венки и цветы, провели символическую церемонию воссоединения Вечных огней городов-героев.

Затем автопробег отправился в Москву. На Поклонной горе в парке Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, передача огня Памяти из Мурманска и гильзы с землей из Долина Славы.

Участники традиционно, как и в каждом городе-герое, развернули увеличенную копию знамени Победы.

Следующие города-герои, куда отправится колонна, станут Тула, Волгоград, Новороссийск и Керчь.

Маршрут автопробега составит более 6 тысяч километров и завершится в Севастополе в День России, 12 июня.