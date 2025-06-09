Автопробег «Дорогами Победы. Города-герои», стартовавший из Мурманска, побывал в Туле и Волгограде

Город оружейников - один из пяти городов, которые фашистская армия так и не смогла захватить.

Здесь участников автопробега встретили представители власти, военные, ветераны, общественники и волонтёры.

Частица Вечного огня из Мурманска прошла уже 4081 километр и вобрала себя Вечные огни из городов-героев Ленинграда, Смоленска, Брестской крепости, Минска и Москвы.

Следующим на пути колонны стал Волгоград. У главного мемориального комплекса «Родина-Мать» состоялся митинг, возложение цветов, разворачивание копии Знамени Победы.

Далее маршрут движется на юг. Впереди Новороссийск, Керчь и Севастополь.