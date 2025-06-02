Автопробег «Дорогами Победы. Города-герои», стартовавший из Мурманска, прибыл в Смоленск

У Вечного огня на Аллее Героев на вахту заступил почётный караул и группа знаменосцев, которую в честь Дня защиты детей составили юные участники пробега.

Затем состоялось символичное соединение Вечного огня Мурманска и Смоленска и передача капсулы с землей из Долины Славы.

В завершении мероприятия развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. К этой акции присоединились многочисленные горожане и гости Смоленска.

По завершению мероприятий экипажи отправились по направлению к крепости-герою Брест. Два следующих остановки путешественники совершат в Республике Беларусь.