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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.25 19:30

Автопробег «Дорогами Победы. Города-герои» торжественно стартовал в Мурманске

Автоколонна пройдёт по территории двух государств - Российской Федерации и Республики Беларусь. В планах - побывать в городах Санкт-Петербург, Смоленск, Брест, Минск, Москва, Тула, Волгоград, Новороссийск, Керчь и Севастополь.

В день 87-летия Мурманской области памятный межрегиональный автопробег «Дорогами Победы. Города-герои» стартовал от мемориала Защитникам советского Заполярья. В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Эта память о Великой Отечественной войне и победителях у нас в сердцах, она всех нас объединяет. Делает сильным наш народ, который готов преодолевать все трудности на жизненном пути».

От старта до финиша – 6300 километров. Более 20 экипажей и порядка 50 человек из городов Мурманской области, Сегежи, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Минска, Бреста, Москвы, Новороссийска, Ростова-на-Дону провезут гербы и флаги городов-героев, которые размещены на автомобилях.

Проект организован Профсоюзом Северного флота.

Сергей Кошкарев, председатель Профсоюза Северного флота, руководитель автопробега: «Мы демонстрируем наше единство. Мы везём историю…память о всех войнах, в которых Россия побеждала».

Участники митинга почтили память героев войны минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.

С напутственным словом выступили представители органов власти, Северного флота и Епархии.

Евгений Федоров, депутат Государственной Думы: «Именно здесь - на Мурманской земле наши герои, наши деды врылись в землю и стояли на смерть. Они отстояли каждый миллиметр нашей земли».

Епископ Тарасий, архиерей Русской православной церкви, епископ Североморский и Умбский: «Духовная связь неразрывна в нашем народе и вы будете живой частью этой связи, которая передаёт этот дух народа, дух любви к Родине».

Всем непокоренным городам-героям будут переданы гильзы с землей с братских могил мемориального комплекса «Долина Славы», где шли самые кровопролитные бои. Также будут проводиться встречи с жителями, представителями патриотических движений и торжественные развертывания копии Знамени Победы площадью 200 кв. метров.

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