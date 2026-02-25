Автопробег «Герои Z» - миссия сохранения памяти

Юлия Величко, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ: «Самое главное, что здесь много деток. Я, как лидер своего профсоюза, отмечаю, что идёт преемственность поколений, от наших предшественников память передаётся будущим поколениям».

Об автопробеге, как формате сохранения исторической памяти, о событии, которое объединило жителей Мурманской области и представителей профсоюзов региона, телекомпания «Арктик-ТВ» уже рассказывала ранее.

Четыре года конфликту на Украине – это уже история, которая обросла своими героями. В том числе, героями тыла. Митинг в Североморске, посвящённый событиям специальной военной операции, начали со слов благодарности тем, кто поддерживает бойцов не словом, а делом - наградами отметили волонтёров города, которые ежедневно посвящают себя плетению маскировочных изделий, сбору и поставкам гуманитарной помощи и изготовлению сублимированных продуктов для военнослужащих на фронте. После торжественной церемонии участники рассаживаются по машинам – впереди автопробег: маршрут с портретами бойцов СВО пролегает через Кольский мост, федеральную дорогу «Кола-Печенга» и Долину Славы. Самым юным участникам нет и двух лет.

Юлия Величко, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ: «Самое главное, что здесь много деток. Я, как лидер своего профсоюза, отмечаю, что идёт преемственность поколений, от наших предшественников память передаётся будущим поколениям».

Инициаторы уже традиционного автопробега - представители профсоюза Северного флота. Именно отсюда – из столицы флота – и начинает движение колонна. Впереди почти 150 километров пути, но прежде надо поклониться защитникам родины, участникам специальной военной операции у памятника в Североморске.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Для нас сейчас миссия – это сохранение памяти, исторического наследия. И они разными формами транслируют патриотические и значимые ценности для молодёжи».

Следующая остановка для того, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим за правду на передовой с начала специальной военной операции, в Заозерске.

Автопробег – это также возможность поддержать тех, кто сейчас продолжает отстаивать честь страны и обороняет границы Родины от современных угроз.