Автопробег и хоккей – необычная акция в поддержку Вооружённых сил РФ, задействованных на Украине, прошла в ЗАТО Александровск

Автопробег с символикой на машинах водители завершили на ледовой арене Снежногорска, где хоккеисты Северной Ночной Лиги также посвятили игры российским войскам.

Автомобили с российскими флагами стартовали с площади двух капитанов города воинской славы Полярного. Таким образом александровцы решили поддержать военных, участников спецоперации в Украине.

Андрей Полевой, участник автопробега: «В автопробеге участвовало более 20 машин. Мы неравнодушные жители ЗАТО Александровск, которые поддерживают наших военных».

Завершился пробег на стадионе «Торос» Снежногорска. Хоккеисты из города судоремонтников встретились с соперниками из Спутника. Завершилась игра в пользу хозяев ледовой арены. «Торос» вырвал победу со счётом 7:1. Успешной для хоккеистов большого ЗАТО стала и встреча «Торнадо» с «Авианосцем». Команда из Оленьей Губы сумела обыграть мурманчан со счётом 5:1.

Наталья Грызун, н.п. Оленья Губа: «Это лучшие семейные традиции Севера, в условиях того, что мы живём в ЗАТО – это территория, где есть военные. В любом случае: за Родину, за Россию!».