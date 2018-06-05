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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.18 19:30

Автопробег соединил Североморск и Полярный

К истокам славных традиций. Представители профсоюзных организаций гражданских служащих Минобороны вновь посетили Полярный. Очередной, уже третий автопробег, соединивший нынешнюю флотскую столицу и столицу историческую, посвятили Дню рождения Краснознамённого Северного флота.

Между Североморском и Полярным морским путём десяток-другой километров, а по автодороге – чуть более сотни. Словом, недалеко. Это в очередной раз подтвердили участники авто- и мотопробега. 25 экипажей активистов профсоюзного движения гражданского персонала Вооружённых Сил из Североморска, Росты и Мишуково. Флот это не только корабли и подводные лодки, да и не все служащие носят военную форму.

- Наша акция приурочена к Дню Северного флота, - отмечает Сергей Кошкарёв, председатель городской организации профсоюза гражданского персонала ВС РФ г.Североморск. - На следующий год мы планируем выйти на всероссийский уровень, будем проводить пробег в конце мая. Как говорится, будем дружить флотами.

Пока же гостей встречали жители  Полярного. После небольшой экскурсии, устроенной сотрудниками музея, участники автопробега прибывают на площадь Победы. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. День Северного флота считают своим не только моряки. Это праздник всех жителей закрытых городов и гарнизонов.

- Это наше отличие. Северян. Это нас роднит, - считает Юлия Величко, член Общественной палаты РФ.

Принимающей стороной выступили профком 10 СРЗ при участии Союза машиностроителей России.

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