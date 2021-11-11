Авторы концепции парка на территории малой Долины Уюта учли пожелания жителей Мурманска

Специалисты центра городского развития Мурманской области провели три встречи и проектный семинар с горожанами, во время которых участники обсудили варианты благоустройства заболоченного пустыря. Инициаторы получили более 80 уникальных предложений, их изучили, проанализировали и учли в работе.

Жители хотят, чтобы пространство было всесезонным, раскрывающим исторический контекст, способствующим развитию предпринимательской активности и не наносящим вред экологии.

Проект был дополнен: учтены различные зимние и летние сценарии, выделены зоны с уникальными малыми архитектурными формами, предложено дополнительное озеленение. Пешеходная и транспортная инфраструктура была откорректирована так, чтобы максимально сохранить экосистему озера Варничное.