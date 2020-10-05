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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.20 19:30

Авторы прекрасных «оранжевых» фотографий получили призы от «Арктик-ТВ» и кафе–лавки «Морошка»

Вручением подарков  от телеканала «Арктик-ТВ» и чаепитием в одном из самых уютных кафе города завершился фотоконкурс «Морошковое настроение».

В начале сентября наш телеканал и кафе-лавка «Морошка» объявили фотоконкурс «Морошковое настроение». Главным требованием к снимкам было наличие в фотосюжете оранжевого цвета. Северяне присылали нам изображения лесных пейзажей, хэндмэйд-поделок и даже кулинарных творений. Но многим приглянулась фотография девочки с ярко-рыжими волосами. Её портрет по итогам голосования занял 3-е место. За подарком огненная красотка приехала в столицу Заполярья  вместе с мамой из Кировска.

Арина Иванова, победительница конкурса: «Это фото было сделано в Апатитах возле озера, а фотографировала нас Анастасия – фотограф. У меня  была фотосессия».

«Серебро» в нашем конкурсе досталось Диане Скрит, которой во время тихой охоты удалось запечатлеть небольшой гриб, живописно расположившийся на подушке из тундровых растений. По словам Дианы, сомнений по поводу  участия в онлайн-состязании у неё не было.

Диана Скрит, победительница конкурса: «Меня заинтересовала тематика, название «Морошковое настроение». Я сама искала морошку в июле, в августе я все время провела в лесу, поэтому решила поучаствовать. А во-вторых, хороший гриб, красивый».

Борьба в финале за голоса подписчиков развернулась нешуточная - участницы, что называется, шли ноздря в ноздрю. В итоге победителем фотоконкурса с отрывом в 40 голосов стала Анастасия Агаркова. Девушка считает, что её старания вознаграждены по заслугам.

Анастасия Агаркова, победительница конкурса: «Мы час снимались на холодной земле в темень, но, не смотря на это, у нас получилось! Получилась фотография довольно яркая, хотя было очень темно».

Всем, кто принимал участие в нашем конкурсе, но не смог одержать победу, расстраиваться не стоит. Самое главное, что оранжевыми фотографиями вы смогли зарядить тёплыми эмоциями окружающих, которых хватит до следующей осени.

А победители получили заслуженные подарки от кафе-лавки «Морошка».  

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