Айфон за фото! - в Мурманске подвели итоги конкурса «Фото на выборах»

Айфон, гироскутер, велосипед и другие ценные призы вручили победителям конкурса «Фото на выборах». На церемонии вручении подарков побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Данил Клепиков узнал о конкурсе «Фото на выборах» из социальных сетей. Особо не рассчитывая на победу, он решил испытать удачу и поучаствовать в проекте. Оригинальная идея родилась спонтанно. На снимке видно, как парень буквально парит над землёй в позе лотоса прямо на избирательном участке. И это неудивительно, так как Данил профессиональный акробат. Такая фотография привлекла всеобщее внимание, талант Данила отметили на народном голосовании. Он занял второе место и стал счастливым обладателем айфона.

- Я пришёл на выборы, нам сказали, что можно сфотографироваться, вот мы и сфоткались! – делится своей радостью Данил Клепиков, победитель конкурса.

Мурманск стал одним из городов, который стал участником федерального проекта. Условия конкурса были простыми: достаточно быть совершеннолетним и выложить оригинальный снимок с избирательного участка в специальной рамке в социальную сеть. Около 6000 фотографий было сделано жителями нашего города, такой активности никто не ожидал.

- Один из основных моментов при принятии комиссией решения о победителе, практически невозможно было найти лучшего, они все замечательные, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Обладательницей третьего места и смартфона стала семья Арины Шиховцовой за отражение активной гражданской позиции.

- Вдохновила нас мама. Арина нашла условия о конкурсе в интернете, она с дочкой сочинила слоган, а так как Арине 18 лет, то решили за одно принять участие в этом конкурсе, - рассказали представители семьи Шиховцовых.

Абсолютными победителями фотоконкурса в номинации «Семейное фото» стала семья Кравченко, им в подарок достался X Iphone. Помимо этого, ценные призы и памятные подарки вручили ещё 28 участникам фотоконкурса.