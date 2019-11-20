Айтишников Мурманской области объединил хакерский марафон

Большой северный хакатон объединил айтишников со всей Мурманской области. Молодые разработчики легко справляются с технологическими задачами, для них это не только возможность получить дополнительный профессиональный опыт, но и способ показать себя представителям лидирующих компании региона, которые смогут увидеть в ребятах будущих талантливых сотрудников.

Большой северный хакатон «NordHack 2019» стартовал в Мурманском государственном арктическом университете. В течение трёх дней айтишники нашего региона будут решать технологические задачи, представленные бизнес-партнёрами. Среди 87 молодых разработчиков есть и новички, и опытные участники. Например, ребята из команды «Ловушка Джокера» на предыдущих состязаниях успели создать компьютерную игру – таким было одно из заданий.

Помимо самого популярного среди студентов и школьников направления «компьютерные игры» организаторы подготовили и другие не менее интересные задания – «Big data», «Умный город», «Информационная безопасность», «Визуализация данных» и другие. «Уровень сложности различный. В общем, будет интересно. Видно, что партнёры хотели быстро получить решения, но это нереально будет - только намётки, - говорит Олег Ляш, доцент кафедры математики, физики и информационных технологий МАГУ. – Наш формат не предполагает, что все задачи будут решены, всё зависит от того, как партнёр плставит задачу и заинтересует участников».

За три дня хакатона, что переводится с английского как марафон для хакеров, продвинутые в сфере информационных технологий ребята смогут получить ценный практический опыт, а представители крупных корпораций найти «бриллианты» среди талантливых школьников и студентов, которые в дальнейшем получат шанс войти в штат компаний. МАГУ также заинтересован в привлечении такой прогрессивной молодёжи в качестве абитуриентов.

27 команд-участников по окончанию интенсивного кодинга презентуют свои проекты и решения кейсов, которым в будущем, возможно, найдут реальное применение.