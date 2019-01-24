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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.19 19:30

«Азбука Мурманской области» - изюминка «Краеведческой премьеры»

В мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошли традиционные «Краеведческие премьеры». Хранители книг представили гостям все издания, поступившие в фонды в 2018 году. Особое внимание уделили новинкам, которые посвящены Заполярью.

Вот уже  на протяжении 20 лет раз в год областная детско-юношеская библиотека проводит крупномасштабную презентацию новых книг, которые поступают в фонды учреждения. По мнению специалистов, это очень востребованная форма работы, так как книги писателей-земляков с каждым годом вызывают всё больший интерес читателей. На «Краеведческие премьеры» ежегодно собирается полый зал ценителей такой литературы. Во время «премьеры» гости библиотеки могут лично встретиться с авторами изданий, познакомится с новыми литераторами и их первыми книгами.

- У нас сегодня более 40 книг будет презентовано, - говорит Марина Ёлкина, заместитель директора областной детско-юношеской библиотеки. -  Хотя в 2018 году мы получили триста с лишним новых книг. У нас,  как и по всей России,  большой дефицит литературы краеведческого характера для самых маленьких читателей, литературы, адаптированной под возраст.

Изюминкой «Краеведческой премьеры» стала презентация «Азбуки Мурманской области». Идея создать книгу для дошкольников принадлежит Министерству экономического развития Мурманской области. Издание в доступной форме рассказывает об особенностях жизни в арктическом регионе и природных богатствах края.

- Дети - это аудитория, которая общается друг с другом. Они рассказывают и о том, что они увидели, и о том, что они знают, - говорит Зоя Ефимова, заведующая сектором конкретно-выставочной деятельности Министерства экономического развития Мурманской области. – А при общении они вырабатывают некую такую коммуникационную платформу с тем, чтобы понимать и развивать знания краеведческие, для того, чтобы гордиться той малой родиной, где они на сегодняшний день живут и, надеюсь, будут трудиться.

Пока «Азбуку Мурманской области» можно найти только в фондах детско-юношеской библиотеки, но совсем скоро весь тираж в 1000 экземпляров распространят по филиалам библиотек. Проект некоммерческий, поэтому в свободную продажу это издание не поступит.

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