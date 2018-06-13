АЗБУКА ЖКХ: Анастасия Перелыгина рассказывает, зачем нашим домам нужен «доктор»

Юляша Б. из Простоквашино. А депутаты Совета депутатов ("горячо любимые" мурманчанами), те же замы: Пряникова, Белошеев и Морарь ТОЖЕ СВОИМИ СИЛАМИ ВЫПОЛНЯЮТ РЕМОНТ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ?! Облачаются в робу и вперед мазать, кле Комментарий к новости: Малыши вернутся в обновленный детский сад

Зритель постоянный Если точнее, ждем посадок... И тоже с Юбилеем! Интересно смотреть не только ваши передачи, проекты, а еще на телеведущих приятно смотреть: всегда такие красивые, ухоженные, излучающие доброту. Спаси Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански»