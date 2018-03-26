АЗБУКА ЖКХ: Про взнос на капремонт рассказывает и показывает Егор Бессолицын

А вы знаете, что взнос на капитальный ремонт в Мурманской области один из самых низких в нашей стране? Он составляет 6 рублей за один квадратный метр. А те, кто живёт в деревянных домах, платят ещё меньше!

Все собранные деньги хранятся в надежном месте – в банке. Накопления можно потратить только на капитальный ремонт зданий. И ни на что больше!

Много людей трудится для того, чтобы у нас на Крайнем Севере дома были красивыми, тёплыми и яркими. Плотники, маляры, инженеры - каждый добросовестно выполняет свою работу. Но немаловажный вклад в «дело капремонта» вносят жители города, оплачивая взносы. От этого зависит, сколько домов будет отремонтировано в этом году.

Жители могут выбрать главного по дому и хоть каждый день проверять качество работ, строительных материалов, сроки выполнения ремонта.

Мы не должны оставаться в стороне, тогда в наших домах всегда будет тепло и светло.