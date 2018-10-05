«Азбуку дорожного движения» преподают и школьники, и инспекторы ГИБДД

В Мурманской коррекционной школе прошёл интерактивный урок по изучению Правил дорожного движения, который провели инспекторы ГИБДД и старшеклассники из 38-й школы.

В Коррекционной школе обучаются ребята с особенностями развития. На уроках педагоги уделяют внимание многим социальным и бытовым навыкам, чтобы дети могли вырасти и стать частью современного общества. Жизнь в городе невозможна без знаний элементарных правил дорожного движения.

Сегодня в гости к воспитанникам Центра дифференцированного обучения пришли инспекторы ГИБДД и активисты-старшеклассники из 38-й школы, которые в игровой форме рассказали ребятам, как и где переходить дорогу.

В этом году в коррекционной школе появилась новая внеурочная дисциплина «Азбука дорожного движения», на которой ребята изучают правила для пешеходов. Однако, гости из ГИБДД всегда вызывают у детей неподдельный интерес. Ведь они приходят с ярким представлением, рассказывают стихи, угощают конфетами и дарят полезные сюрпризы - светоотражатели. Особым детям такой подход очень нравится. «Встречи проходят очень интересно, познавательно, с развлекательными элементами, - рассказывает Ольга Панкратова, заведующая Центром дифференцированного обучения. - Нашим деткам всегда очень интересно, они запоминают и «Азбуку пешехода», и «Азбуку пассажира» - это очень важно для них».

На следующей неделе ребята нанесут ответный визит инспекторам дорожного движения. Они посетят музей Госавтоинспекции, ознакомятся с историей этой структуры и так же немного внимания уделят изучению правил.