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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.21 19:30

«B2B ЭКСПО» - о наболевшем, о деньгах и перспективах

Перенять полезный опыт, получить новые знания и рассказать о своём деле. Выставка для предпринимателей «B2B ЭКСПО» прошла в Мурманске.

Кто-то демонстрирует то, что сам производит, другие предлагают информационную поддержку, третьи – ищут новых клиентов.  На образовательной площадке выставки «B2B ЭКСПО» в Мурманске встретились представители бизнес-сообщества региона, чтобы поговорить о наболевшем: куда и почему уходят клиенты, как эффективно использовать социальные сети и где в регионе получить юридические услуги?

В этом году обсудить эти вопросы предприниматели смогли в новом формате.

Юлия Приказчикова, фасилитатор, модератор стратегических коммуникаци: «Это будет «Open Space», когда будет 3 потока, в каждом потоке по 7 локаций и представители компаний, партнёры ЦПП и ФАРМАП будут уже не просто представлять себя, будут рассказывать на интересные и ценные темы для предпринимателей».

«В2В» - бизнес для бизнеса, то есть, объединение сил ради успеха – популярная форма взаимодействия предпринимателей. В программе форума: лекции и общение с федеральными экспертами, представителями крупных компаний, а также обсуждение новых законов в сфере бизнеса и мер поддержки, предоставляемых в Заполярье.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы снизили ставки с 1 марта по займам для женщин-предпринимателей. Это такой весенний подарок, можно сказать. Снизили ставки для предпринимателей из моногородов, сейчас эта ставка уже 4%, даже ниже, чем инфляция. И мы с 1 марта запустили приём заявок на губернаторский стартап».

В прошлом году этим стартапом уже воспользовались 37 предпринимателей. Получив такой грант, можно параллельно стать одним из арктических резидентов, открыв для своего бизнеса широкий набор налоговых льгот. Такая поддержка со стороны правительства Мурманской области способствует созданию благоприятного предпринимательского климата в регионе.

Комментарии

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