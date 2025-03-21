Ба, знакомые все лица! «Barents Observer» приютил наших релокантов

«Арктик-ТВ» продолжает цикл сюжетов про релокантов из России, которые с началом СВО перебрались жить за границу и теперь оттуда делают всё возможное, чтобы дискредитировать нашу страну, в том числе в глазах мирового сообщества.

На этот раз мы расскажем о сообществе бывших российских журналистов, которые сегодня трудятся на ресурсе «Barents Observer», признанном в России нежелательной организацией.

«Barents Observer» признали нежелательной организацией 7 февраля 2025 года. Причина незамысловатая - ресурс, который раньше предоставлял новости и вёл работу в рамках сотрудничества России и Норвегии, в последние годы превратился в откровенно пропагандистское СМИ. Теперь в нём нет материалов о популярной раньше «Лыжне дружбы» или днях приграничного сотрудничества. Зато очень много о кровавой и тоталитарной России. А помогают создавать и распространять эти очерняющие нашу страну материалы сами же соотечественники, с началом СВО или немного позже, бежавшие за границу.

Один из ярких примеров - музыкант и ведущий мурманского «Пауэр Хит Радио» Денис Романович Загорье. В Норвегию Загорье уехал в 2022 году. Там превратился в политического журналиста, который боялся попасть в тюрьму за «клевету на российские Вооруженные Силы».

- Введена открытая военная цензура, когда нельзя было писать слово «война». И можно было сообщать только информацию от Министерства обороны.

Жалобы на то, что можно пострадать за клевету, откровенно непонятны. В Норвегии, насколько нам известно, это тоже считается уголовным преступлением. Так что рекомендуем Денису быть аккуратнее. Интересно, что окончательно от сотрудничества с ужасной Россией, где сажают за мнение, Загорье не отказался. Он продолжает вести программу «Ликвидность» на «Пауэр Хит Радио». Страна, получается, плохая, а деньги - хорошие и не пахнут. А может быть, Северному Королевству не нужны радиодиджеи, зато есть нехватка пропагандистов с российскими корнями, готовых самозабвенно ругать свою Родину.

На «военную цензуру» в России жалуется и коллега Дениса по работе в норвежских СМИ - релокант и иноагент Георгий Чентемиров.

Чентемиров сбежал к нашим соседям по границе из Карелии. Там его настолько притесняли, что даже сделали председателем регионального Союза журналистов. Бесчеловечные репрессии, надо признать. В Норвегии Чентемиров - рядовой журналист пропагандистского ресурса. Но это его совсем не смущает. Видимо, зарплата в евро выглядит привлекательней.

Ещё одна коллега Загорье и Чентемирова - Олеся Кривцова - и вовсе внесена в список экстремистов и террористов за оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных Сил России.

Дома в Архангельске она ещё со школы активно поддерживала Алексея Навального. Это, кстати, яркий пример деструктивного влияния таких организаций на неокрепшее детское сознание. Для Олеси оно закончилось активной поддержкой Украины и домашним арестом. В 2023 году Кривцова сбежала в Литву, а оттуда - в Норвегию. И тоже начала сотрудничать с «БаренцОбсервером».

- Сегодня я опубликовала свою первую статью. Это было очень волнительно. Я знаю, что теперь несу ответственность за каждое написанное слово.

И снова двойные стандарты. В России за свои высказывания Олеся Кривцова нести ответственность не планировала, хотя, по её же словам, прекрасно понимала, что делает нечто недопустимое для большинства. Неужели перевоспиталась? Нет! В Норвегии девушка продолжает поливать грязью Российскую Федерацию и писать небылицы про наших военных, прекрасно понимая, что там за это ей ничего не будет.

Вот такая команда русской редакции «Баренц Обсервера»: беглый радиодиджей, которому внезапно проснувшаяся совесть не мешает продолжать зарабатывать деньги в ужасной России, бывший председатель Союза журналистов Карелии, а ныне иноагент, и юная студентка, которой в детстве задурили голову активисты Навального. Это лучшие люди России, по рейтингу норвежской пропаганды. Пользы от них, правда, для этой самой пропаганды практически никакой. Но выделяемые на информационную борьбу с Россией деньги осваивать как-то надо.

Ну, а мы продолжим рассказывать о бывших соотечественниках, которые уехали за границу и теперь из-за кордона стараются навредить государству, которое о них когда-то заботилось.