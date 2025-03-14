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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.25 19:30

Ба, знакомые все лица! Как беглые зарабатывают на обмане нашей молодёжи

Журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» расскажут о таких релокантах в небольшом цикле сюжетов. Сегодня первый из них.

Каждый из нас не раз слышал о том, что силы Запада ведут против России информационную войну. Телефонные мошенники, фейки, которые распространяют сотрудники центра информационно-психологических операций Украины, - одни из её элементов, уже для многих из нас стал привычным. Но есть и более неприятные вещи. Как ни прискорбно это признавать, некоторые наши бывшие соотечественники также пытаются повлиять на сознание россиян с целью одурачить или даже толкнуть на противоправные поступки.

Журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» расскажут о таких релокантах в небольшом цикле сюжетов. Сегодня первый из них.

- Мы здесь власть!

Апрель 2021 года. Митинг непарламентской оппозиции в центре Мурманска. Так называемые «навальнята» выражают несогласие с политикой России, маршируя по центральному проспекту. Среди участников в основном молодые люди: школьники и студенты. Часть из них - оболваненная молодёжь, которой хочется почувствовать себя частью чего-то большого, способного повлиять на некие процессы в стране. Естественно, на благо самой России.

Это потом, спустя 3 года, станет известно, что признанное иноагентом и экстремистской организацией движение «Штаб Алексея Навального» и ряд других сил непарламентской оппозиции, равно как и вот такие митинги, спонсируются из средств американской USAID (ЮЭсЭйАйДи) - агентства США по международному развитию. А работают они уж точно не в интересах России. Но в 2021 году эту информацию ещё отрицали сами организаторы.

А вот, кстати, и одна из них, координатор запрещенной организации в Мурманске Виолетта Грудина. Снимает пришедших на митинг северян для отчёта своим кураторам, которые на тот момент уже находятся за границей и там плотно сотрудничают с западными спецслужбами.

А вот ещё один такой митинг. Но уже зимой. И здесь Грудина не просто наблюдатель. Встреча проходит вяло, Виолетта пытается завести толпу.

- Мне очень радостно, что пришло довольно много людей, большое количество. Я думаю, сейчас ещё народ подтянется. Что вы не испугались. Вы настоящие герои, я вам аплодирую, вы молодцы, - приветствует немногочисленное сборище Виолетта.

«Я не боюсь, и вы не бойтесь» - лейтмотив почти каждого обращения Грудиной к последователям. Однако сама она продвигаемой идеологии придерживается едва ли. В декабре 2021 года Виолетта Грудина сбежала из России. В отношении неё были возбуждены несколько уголовных дел. В том числе за создание экстремистского сообщества и за распространение фейков о российских войсках.

Свою деятельность релокантка она не бросила. Она до сих пор призывает граждан нашей страны к совершению противоправных действий и призывает «не бояться», отдыхая в стране НАТО. Это, конечно, очень удобно. Виолетте в Прибалтике ничего не грозит, а вот её молодые подписчики, которых она толкает на преступления, могут оказаться на скамье подсудимых.

- Мы здесь власть!

Перечеркнутые судьбы бывших сограждан, студентов и школьников, поддавшихся на провокацию, Виолетте, конечно же, безразличны. Раньше она и курирующая её организация обещали помогать всем задержанным юридически. Помогли? Едва ли. Сейчас не обещают даже этого. Не рассказывают и о возможных последствиях. Главное - контент. Ведь в зарубежных СМИ хорошо набирают просмотры кадры задержаний на митингах. Для Виолетты и её соратников - это бизнес. Так они зарабатывают деньги на недешёвую жизнь за границей.

А для доверчивой молодёжи - проблемы с законом и разрушенное будущее.

От лица телекомпании мы призываем критически относиться к разного рода провокациям и сообщениям агентов Запада.

Следите за нашими выпусками новостей. В следующих сюжетах мы расскажем о других бывших соотечественниках, а сейчас релокантах, которые трудятся на западные спецслужбы против интересов России.

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