Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»

Евгений Гоман успел даже побыть министром культуры Мурманской области в течении года. Но затем в 2022 году внезапно свернул все свои проекты в регионе и переехал вместе со всей семьёй в соседний с Мурманской областью норвежский Киркенес.

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают серию сюжетов про бежавших из России бывших соотечественников, которые теперь из-за рубежа поливают грязью нашу страну. И сегодня рассказывают, пожалуй, про самого неоднозначного персонажа из всей когорты мурманских релокантов - о бывшем министре культуры Мурманской области Евгении Гомане.

Евгений Гоман оставил в культурной истории Мурманска действительно большой след. Отрицать это просто невозможно. В 2011 году он открыл Дом молодёжи «Мистер Пинк», где собирались многие творческие люди города и откуда вышло немало замечательных проектов. Затем был «Арктический театр» - любимец многих мурманчан, в котором ставили оригинальные и патриотические проекты. Например, иммерсивный спектакль «Мурманск 4145», в котором Евгений Гоман пытался прививать чувство любви к родине через ожившую военную историю областного центра.

Евгений Гоман, релокант: «Идея родилась на заседании правительства, если честно. Готовились к 75-летию разгрома фашистских войск в Заполярье, появилась мысль, а как молодёжи-то рассказать, чтобы было понятно. И я сказал, а давайте сделаем вот такой спектакль, где мы историю преподнесём через искусство. И, наверное, это главная задача, чтобы люди совершенно по-другому посмотрели, потому что вот даже памятник Бредову по дороге будет. Мы мимо него проходим же каждый день практически. Но когда ты проходишь со словами спектакля в ушах, со всеми звуками, которые там есть, ты по-другому больше не будешь на него смотреть».

Евгений Гоман успел даже побыть министром культуры Мурманской области в течении года. Но затем в 2022 году внезапно свернул все свои проекты в регионе и переехал вместе со всей семьёй в соседний с Мурманской областью норвежский Киркенес. Там Гоман внезапно начал заниматься антироссийской пропагандой в объединении кураторов и продюсеров «Девушки на мосту». Чем, судя по его видео, крайне гордится.

Евгений Гоман, релокант: «В какой-то момент я подумал, что даже стану почётным жителем города Мурманска, а в итоге стал возможной угрозой Российской Федерации. Такое вот повышение».

Чем же вызвана такая необычная трансформация абсолютно конформистского деятеля культуры Евгения Гомана? Ведь раньше он от политики был крайне далёк, занимался исключительно развитием культуры и не был замечен в особой любви к российским либералам, оппозиционным деятелям и политикам. Теперь же ставит спектакли «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» и открыто поддерживает дело Алексея Навального на выставке «Лица русского сопротивления».

Евгений Гоман, релокант: «Для меня очень важно быть стать частью большого мира. Я исполню песню, которую написал в 2022 году, после того как Россия вторглась в Украину. Она про пропаганду и про правила двух стен. Правило, которое помогает выжить во время бомбежек. Но ещё метафорически есть две стены, которые ты можешь использовать, чтобы закрыться от пропаганды и не попасть под её влияние».

Причина, предполагаем, в финансовом вопросе. Сбежавшему за рубеж Гоману надо на что-то жить, а его нейтральные спектакли и песни про прекрасный мир, видимо, в Норвегии не сильно интересны. Там хватает своих певцов. А от российских релокантов, похоже, ждут конкретных действий, направленных против родины. Отсюда и «Девушки на мосту», которых спонсирует откровенно антироссийский норвежский Баренцев секретариат, где работает супруга Евгения. Хочешь - не хочешь, а приходится трудиться в качестве рупора западной политической пропаганды.

И, почему-то нам кажется, что Евгений такому положению дел сам не рад. Но уже поздно.

С ним в эту же ловушку попали и ещё несколько наших бывших соотечественников. Например, Олег Хадарцев и Жанна Гузенко, организаторы международного проекта «Инверсия» в Мурманске. Они также трудятся в «Девушках на мосту», клеймят позором свою бывшую Родину и поддерживают, кого скажут. При этом, как и Евгений Гоман, раньше занимались культурой в совершенно нейтральном ключе. Например, в 2020 пытались осмыслить ковид. Видимо, с философской точки зрения. Мы эту глубокую мысль до конца оценить не смогли.

Жанна Гузенко, релокант: «Говоря о самоизоляции, я не чувствую себя самоизолированной, но чувствую себя не очень вовлечённой. Поэтому-то я и не была очень вовлечена во что-то сейчас, не сильно отличается от того, чем сейчас живёт мир, и я в том числе».

Есть в «Девушках на мосту» и четвёртый релокант из Мурманска - Ирина Иванова. Самая, пожалуй, хваткая. В России в проекте «Новички в журналистике» она занималась подготовкой оппозиционных корреспондентов. После начала СВО также сбежала в Норвегию, где начала открыто поддерживать украинский режим и Навального. Тем не менее, Иванова окончательно рвать связи с нашей страной не спешит. По информации телеканала, она опосредованно руководит двумя некоммерческими организациями и реализует проекты на деньги Фонда президентских грантов. И нашим, и вашим, как говорится. Деньги для Ивановой не пахнут, а публикации в соцсетях фото с украинским флагом не мешают получать деньги из бюджета России.

Кстати, очень интересно, как к этим гражданам относится наша правоохранительная система. Сами они не забывают намекать, а то и прямо утверждать, что на Родине подвергаются притеснениям и преследованию. При этом, любопытный факт, ни на одного из четвёрки «Девушек на мосту» на сегодняшний день не завели никаких дел, их не признали экстремистами, они не внесены в список иноагентов Минюста и даже не считаются «нежелательными элементами» на территории страны.

Стоило ли уезжать из России, чтобы на западе быть заложниками работы на пропаганду, которая, по словам этих культурных деятелей, так сильно им ненавистна?