«Балаганчику» уже 15 лет!

К Всероссийской акции «Ночь искусств» уже не первый год присоединяется полярнинский историко-краеведческий музей. Хэдлайнером этой ночи стала выставка «Вот открыт «Балаганчик», посвящённая 15-летию театра-студии.

15 лет для театра – много это или мало, решать зрителю. Артистами «Балаганчика», так называется эта актерская студия в Полярном, за это время были поставлены десятки спектаклей, из студии вышли представители не одного поколения талантливых учеников. Историю коллектива можно проследить по афишам, костюмам и многочисленным наградам, представленным на выставке, посвященной юбилею театра.

Многие зрители, очарованные игрой актеров, мечтают попасть в закулисье и «Балаганчик» предоставил им такую возможность. Для своих гостей воспитанники студии устроили капустник с шутками, стихами и песнями. А Евгению Бурлакову, основателю и педагогу театра, была вручена Почётная грамота администрации ЗАТО Александровск «За большой вклад в развитие самодеятельного театрального творчества».

Открытие выставки – это лишь старт в череде событий, посвящённых празднованию юбилея коллектива. Для всех желающих окунуться в историю «Балаганчика» выставка будет работать до 12 декабря в Городском историко-краеведческом музее города Полярного.