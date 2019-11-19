Балет пришёл в регион через Центр поддержки предпринимательства

Телеканал «Арктик-ТВ» совместно с Центром поддержки предпринимательства запускает цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Это люди, которые не побоялись риска и решили работать на себя. Несмотря на трудности, они открыли своё дело при помощи Центра поддержки предпринимательства или же получили другую поддержку. Сегодня мы расскажем про уникальный проект в ЗАТО Александровск - школу классического балета «Возрождение».

Екатерина Зварко - жена офицера. В Гаджиево семейная пара переехала из Петербурга. И если мужу Екатерины на службе скучать некогда, то девушка давно искала, куда приложить свою энергию. Ещё в городе на Неве она занималась балетом, поэтому и в ЗАТО начала обучать детей тому, что хорошо знала и умела.

«У меня появилась первая ученица, которая просто приходила на занятия, - вспоминает Екатерина Зварко, школа классического балета «Возрождение». – Начали занятия с ней с растяжечки… Её мама знала, что я балерина, а девочка любила балет, потом, в одно прекрасное утро, мне звонят и говорят: «Давайте мы попробуем на пуанты встать». А у меня маленькая спальня, которая сейчас переделана под детскую, мы переоборудовали её под зал. Ребёнок постепенно начал вставать на пуанты, а потом - давайте мы станцуем. И пошло. А потом мысль появилась, что нужно открывать студию».

Так родилась идея создать школу классического балета в Гаджиево. С трудностями молодая предпринимательница столкнулась сразу же. Найти помещение, удовлетворяющее требованиям, оказалось сложно.

Обратилась в Центр поддержки предпринимательства для того, чтобы грамотно организовать бизнес. Екатерина прошла в Мурманске курс «Шаг за шагом». Следующий шаг - заявка на грант и - долгожданная победа. На честно выигранные в конкурсе полмиллиона рублей предпринимательница отремонтировала зал в собственной балетной школе. Теперь дети занимаются в профессиональной атмосфере, достигают успеха и соревнуются на федеральном уровне.

«Балетная школа, в принципе, нас поразила ещё на этапе защиты. У них уже были наработки. То есть, школа уже начала работать к моменту комиссии, - отмечает Денис Скрыганов, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. - На защите нам показали прямо мини-балет: дети выступали у нас в зале под живую музыку. Проект оказался просчитанный, здесь совпали многие факторы: это и ЗАТО, и социальный элемент был, и элемент развития бизнеса в ЗАТО».

На достигнутом Екатерина Зварко останавливаться не собирается. В планах - расширение школы, в том числе создание филиала в Мурманске, а также набор персонала. За поддержкой бизнес-леди, скорее всего, снова обратится в Центр поддержки предпринимательства.