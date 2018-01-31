Банда попалась на похищении предпринимателя

Сложно в это поверить, но методы бандитских группировок 90-х по лёгкому отъёму денег всё ещё будоражат головы некоторых граждан. В Мурманске похитили предпринимателя и потребовали у родственников выкуп. В ситуацию вмешались органы правопорядка, благодаря действиям которых очень быстро удалось задержать группу злоумышленников.

Мужчину держали в заложниках 7 дней, били и пытали, чтобы заставить родственников заплатить выкуп. И это не сценарий бюджетного сериала про бандитов, а реальная история, случившаяся с одним из мурманских предпринимателей совсем недавно.

- 19 января 2018 года в вечернее время, находясь в одном из районов города Мурманска, похитили мужчину. Под угрозой применения оружия, физической силы, ему связали руки, поместили в автомобиль и увезли в неустановленном направлении, - рассказал о подробностях похищения человека Антон Сычев, начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УУР УМВД России по Мурманской области.

Примечательно, что на это происшествие никто из прохожих или жителей соседних домов не обратил внимания, по крайней мере, сообщений о подозрительных действиях в полицию не поступало. Зато похитители быстро связались с родственниками пострадавшего и потребовали нескольких десятков миллионов рублей.

- Это преступление было тщательно спланированно. Между членами банды, было их предположительно семь человек, были распределены роли, были подысканы средства конспирации, жилые помещения, в которых планировалось содержать похищенного, - рассказал Никита Кисилев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области. - Преступный план был ими в полной мере реализован.

Злоумышленники получили требуемые деньги, вот только к этому моменту за группой уже следили силовики. Не прошло и часа после передачи выкупа, как два автомобиля с подозреваемыми задержали на выезде из нашего региона. Похитители лишь несколько часов радовались успешно завершившемуся делу.

- Благодаря совестным действиям оказать сопротивление они не успели, сотрудники ОМОН доставили задержанных молодых людей в отдел полиции, - рассказал Юрий Заяц, заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области.

После того, как основная группа бандитов подтвердила сделку, заложника в туго натянутой на голову шапке и телефоном в руках со словами: «Звони родственникам», - выпустили в пригороде Мурманска. Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Один из подозреваемых уже сотрудничает со следствием, а вот организатор преступления от признательных показаний отказался. Участникам приступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.