Банду - в суд: в Мурманской области завершено расследование уголовного дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённых группой изуверов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых молодых людей, которых обвиняют в совершении десяти преступлений. Возраст фигурантов от 17 до 28 лет, пятеро из них жители Мурманской области, один – гражданин Узбекистана.

Обвиняемые совершали свои злодеяния с сентября по октябрь 2024 года в разных городах региона.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области: «Среди совершенных преступлений - создание и участие в банде, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим, в том числе, повлекшее смерть одного из них, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, изготовление и незаконный оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетней, кроме того, незаконный оборот холодного оружия и наркотических средств».

По данным следствия, осенью 2024 года через 18-летнего организатора, который работал через интернет-магазин по продаже наркотиков, банда получала заказы на наказание лиц, якобы пытавшихся похищать запрещённые средства у распространителей, и за вознаграждение исполняла их.

Правоохранительные органы отмечают, что на момент совершения своих преступлений в группировке был 17-летний школьник, один из фигурантов трудился разнорабочим, а остальные были безработными. От их действий пострадали пять человек. В отношении четырёх потерпевших применялось насилие. Удары наносили руками, ногами, а ещё… кастетом и топором. В результате нападений трое получили тяжкий вред здоровью, а один пострадавший скончался. Кроме того, к 16-летней жительнице Кировска участники банды применили насильственные действия сексуального характера.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области: «Степень жестокости во всех случаях примерно равна. Когда мы анализировали телесные повреждения и читали судебно-медицинские материалы, то даже нам, людям с определенным профессиональным опытом, становилось не по себе, потому что действовали они крайне жестоко, хладнокровно, расчётливо».

Свои действия обвиняемые снимали на камеру мобильного телефона, после чего передавали видео заказчику для публикации в интернете и в дальнейшем показа неограниченному кругу лиц.

Борис Грачев, заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области: «Хотелось бы, чтобы эта ситуация послужила примером того, как делать нельзя, чем это заканчивается, потому что людей действительно жестоко избивали. Основным мотивом было продемонстрировать жестокость избиения, жестокость насильственных действий сексуального характера, всё это запечатлеть, чтобы было неповадно другим. Вот в чём основная общественная опасность данных преступлений».

В рамках уголовного дела проведены следственные действия, в том числе обыски, проверки показаний на месте и следственные эксперименты. Допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы. Следователи получили результаты более 70 судебных экспертиз. А материалы уголовного дела составили порядка 50 томов.

Александр Власов, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области: «Мероприятий много было проведено: просмотр видеозаписей, отработка лиц, ранее причастных к совершению преступления».

Сейчас уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения.