Банк «Объединенный Финансовый Капитал», отметивший 25-летие, поздравляет северян с Новым годом!

Учреждению исполнилось 25 лет, все эти годы банкиры предлагают жителям региона предложения, разработанные специально с учётом местной специфики. В преддверии нового года всем вкладчикам сотрудники предприятия подготовили приятные сюрпризы.

Банк «Объединенный Финансовый Капитал» на региональном рынке работает 25 лет и является приемником надежного и знакомого жителям области «Баренцбанка», поэтому многие клиентские услуги разработаны учётом местной специфики.

- В декабре 2017 года мы отпраздновали юбилей - 25-летие банка. У нас есть специальное предложение для наших клиентов, - говорит Александр Василевич, заместитель управляющего Мурманским филиалом Банк «Объединенный Финансовый Капитал». - Это вклад «Юбилейный», который в преддверии новогодних праздников, как и после, может открыть любой желающий. На сегодняшний день мы предоставляем обширную линейку вкладов, которые каждый клиент может подобрать под себя.

В преддверии нового года для вкладчиков специалисты учреждения подготовили приятные сюрпризы и тёплые слова поздравления.

- Уважаемые жители Заполярья, сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством, - говорит Иван Студенцов управляющий Мурманским филиалом Банк «Объединенный Финансовый Капитал». - Желаю здоровья, успехов и благополучия Вам и Вашим семьям! Мы рады видеть Вас в нашем офисе на улице Марата, 26. До 29 числа, каждый совершивший банковскую операцию, получит приятный сюрприз.

В праздничные дни банк уходит на каникулы, но уже с 9 января финансовое учреждение откроет свои двери для посетителей.

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