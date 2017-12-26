Банк «Объединенный Финансовый Капитал» поздравляет Мурманчан с наступающим Новым годом!

И вручает всем, сделавшим вклад или любую банковскую операцию до 31 декабря, приятный сюрприз! Филиал ОФК Банк в Мурманске ждёт Вас по адресу: ул. Марата 26 (лицензия № 2270, выдана Банком России 03.02.2015)

- У нас есть специальные продукты, которые мы подготовили специально для мурманчан, говорит Иван Студенцов, управляющий Филиала ОФК Банк в Мурманске. - Эти продукты с максимальной процентной ставкой. Например, вклад «Северный флот» - до 8 процентов годовых при сроке вклада до года.

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