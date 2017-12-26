День за днём с «Арктик-ТВ»26.12.17 19:30
Банк «Объединенный Финансовый Капитал» поздравляет Мурманчан с наступающим Новым годом!
И вручает всем, сделавшим вклад или любую банковскую операцию до 31 декабря, приятный сюрприз! Филиал ОФК Банк в Мурманске ждёт Вас по адресу: ул. Марата 26 (лицензия № 2270, выдана Банком России 03.02.2015)
- У нас есть специальные продукты, которые мы подготовили специально для мурманчан, говорит Иван Студенцов, управляющий Филиала ОФК Банк в Мурманске. - Эти продукты с максимальной процентной ставкой. Например, вклад «Северный флот» - до 8 процентов годовых при сроке вклада до года.
На правах рекламы.
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 566 человек
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Последние комментарии
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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