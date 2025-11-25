Банк России налаживает диалог с предпринимателями региона

Денежно-кредитная политика, высокие ставки, борьба с инфляцией – эти темы стали предметом живого и открытого диалога, который состоялся в Мурманске. Представители Банка России объяснили бизнесу логику своих решений и услышали о проблемах арктической экономики из первых уст.

Более 100 представителей бизнеса, органов власти и академического сообщества собрались, чтобы обсудить, как действия Центробанка влияют на экономику Заполярья и, что ждать в будущем.

Павел Шаптала, начальник Северо-Западного ГУ Банка России: «Хотим услышать бизнес, как он живёт, какие есть проблемы. Эта оперативная информация нам крайне важна для принятия взвешенных решений по денежно-кредитной политике».

Несмотря на недавнее снижение, ставка остаётся высокой и сохранится на этом уровне долго. Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%, объясняют специалисты. Но в Мурманской области своя специфика. Что касается годовой инфляции – в октябре она впервые замедлилась после четырёх месяцев ускорения и составила 9,3% – это выше, чем в целом по стране.

Павел Шаптала, начальник Северо-Западного ГУ Банка России: «В связи с тем, что было несколько факторов, которые повлияли на инфляцию. Это рост налогов, ситуация на рынке топлива. В целом мы обновили прогноз на следующий год в размере 13-15 процентов ключевой ставки, в этом диапазоне надеемся удержаться».

Участники дискуссии - представители правительства области, рыбопромышленной и туристической сфер. На встрече они также обсудили поиски источников для инвестиций в суровых арктических условиях и проблему кадрового голода.

Такие встречи - это не монолог, а диалог. Данные, которые Банк России получает от компаний на местах, помогают видеть тенденции раньше официальной статистики.

Следующая встреча по денежно-кредитной политике в Мурманске запланирована на апрель 2026 года.