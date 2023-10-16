Банк России представил обновленные банкноты номиналом в 1 тысячу и 5 тысяч рублей

Сразу отметим, старые купюры остаются в свободном обращении.

Цветовое оформление прежнее, а достопримечательности другие. Теперь купюра в 1 тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной - Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому округу. На лицевой стороне видны стела «Европа-Азия», а на оборотной стороне - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.