Банк России предупреждает северян о новой схеме мошенников

Под видом сотрудников «финансовой разведки» злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры и говорят, что на её прошлом месте работы якобы произошла утечка персональных данных.

Мошенники заявляют, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности и угрожают уголовным преследованием. Чтобы избежать неприятностей, абоненту предлагают срочно обновить некий «основной счёт» в Центробанке. Убеждают снять в банкомате все сбережения и внести наличные через другой банкомат на подставные реквизиты. Для убедительности даже присылают фальшивые «видеоинструкции» от регулятора.

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области: «Мошенники обещают, что деньги обязательно вернутся на счёт человека и он сможет ими пользоваться. Однако на самом деле они оказываются на счетах злоумышленников и вернуть их практически невозможно. Будьте бдительны, игнорируйте подобные сообщения, от кого бы они не поступали. Настоящие сотрудники банков и госведомств никогда не принуждают граждан совершать какие-либо денежные операции. Кроме того, не существует «специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Банке России, на которые переводятся накопления для сохранности».