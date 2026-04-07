Банк России проводит коммуникационные сессии в каждом регионе нашей страны

В Мурманске состоялась уже пятая такая встреча. На ней представители бизнес-сообщества, органов власти и северяне получают ответы на волнующие финансовые вопросы.

Задача представителей Центробанка – объяснить, почему регулятор принимает те или иные решения, как ключевая ставка влияет на инфляцию и что происходит с ценами. В ответ участники оперативно получают обратную связь. Они узнают, чем живёт регион, как в нём развивается бизнес, чего ожидают компании и люди. Эта информация учитывается при принятии решений по денежно-кредитной политике. Так, в марте Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку.

Павел Шаптала, начальник Северо-Западного Главного Управления Банка России: «Мы видим, что инфляция замедляется. Все видели рост цен в январе, но это было связано с разными факторами – повышение НДС и регулируемых тарифов, которые бизнес частично перекладывал в цены. Но в феврале ситуация изменилась, мы видим замедление инфляции и надеемся, что тренд продолжится».

Оценки экспертов оптимистичные, ведь тренд уже на снижение задан. По прогнозу Банка России, в этом году инфляция снизится до 4,5-5,5%. И стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Это значит, что рост цен будет низким и предсказуемым.