Банк России ввёл в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей

У неё современный дизайн и усиленный защитный комплекс.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обороте Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. На ней размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России.

Банкнота является законным средством наличного платежа. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.