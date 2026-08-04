Банк России выпустил в обращение три памятные серебряные монеты серии «Красная книга», которые посвящены редким видам животных

Эту серию банк начал выпускать с 1992 года. Сейчас в ней 82 вида. Тираж каждого — 5 тысяч штук.

Все три монеты номиналом два рубля. На них изображены животные, которые находятся под защитой государства: Кавказская лесная кошка, Очковая гага, Ушастая круглоголовка. Также на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России.

Эту серию банк начал выпускать с 1992 года. Сейчас в ней 82 вида. Тираж каждого — 5 тысяч штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа в России.