Банк России выявил новую мошенническую схему, связанную с обновленной банкнотой номиналом 5000 рублей

Её суть в том, что мошенники звонят гражданам и сообщают о необходимости проверить подлинность наличных денег.

Для этого злоумышленники предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Так действительно называется официальное приложение, вот только ссылку аферисты дают на стороннюю программу с похожим оформлением. После её установки мошенники получают удалённый доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам.

Алексей Голенищев, начальник управления Департамента информационной безопасности Банка России: «Это приложение является программой удаленного доступа, скачивая которую, вы даёте возможность мошенникам управлять вашим телефоном, вашим мобильным приложением и вы даёте возможность мошенникам похитить деньги с ваших счетов. Игнорируйте предложения от посторонних лиц о проверке банкнот на подлинность. Не скачивайте для этого по их рекомендации никаких приложений, не переходите по ссылкам из незнакомых вам источников. Подлинное приложение «Банкноты Банка России» размещено на сайте мегарегулятора. А также по любым банковским вопросам вы можете связаться напрямую со своим банком по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты».