В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре впервые выполнили операцию по извлечению тромбов из сосудов головного мозгаПресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.23 19:30

Банк России выявил новую мошенническую схему, связанную с обновленной банкнотой номиналом 5000 рублей

Её суть в том, что мошенники звонят гражданам и сообщают о необходимости проверить подлинность наличных денег.

Для этого злоумышленники предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Так действительно называется официальное приложение, вот только ссылку аферисты дают на стороннюю программу с похожим оформлением. После её установки мошенники получают удалённый доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам.

Алексей Голенищев, начальник управления Департамента информационной безопасности Банка России: «Это приложение является программой удаленного доступа, скачивая которую, вы даёте возможность мошенникам управлять вашим телефоном, вашим мобильным приложением и вы даёте возможность мошенникам похитить деньги с ваших счетов. Игнорируйте предложения от посторонних лиц о проверке банкнот на подлинность. Не скачивайте для этого по их рекомендации никаких приложений, не переходите по ссылкам из незнакомых вам источников. Подлинное приложение «Банкноты Банка России» размещено на сайте мегарегулятора. А также по любым банковским вопросам вы можете связаться напрямую со своим банком по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Премии по итогам года ожидает рекордное число работающих. Тринадцатые зарплаты потратят на раздачу долгов, накопления и отдых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 77 копеек, евро теряет 67 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика