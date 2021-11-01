Банк России запустил опрос о безопасности финансовых услуг

Банк России запустил анонимный опрос для граждан и юридических лиц о безопасности финансовых услуг. Пройти его можно на сайте финансовой организации или с помощью QR-кода, который будет размещен в отделениях МФЦ.

Респондентам необходимо оценить, насколько подробно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Также им предстоит ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов и о том, насколько быстро финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций. Анализ информации позволит выстраивать эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса также учтут при формировании подходов к информационно-просветительской работе.