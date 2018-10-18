Банковская карта должна всегда оставаться вашей, а не кошельком мошенников!

Новая схема мошенничества с банковскими картами. В Мурманской области она принесла злоумышленникам более миллиона рублей всего за одну неделю.

Теперь звонки поступают с номеров, начинающихся с цифр 8 800, которыми, как правило, пользуются официальные колл-центры. Автомат сообщает о подозрительной транзакции с карты абонента, или о её блокировке. Далее следует соединение якобы с сотрудником центра обслуживания клиентов, который просит сообщить имя, номер карты и три цифры на обороте, являющиеся ключом для доступа к средствам на счету.

По факту совершения преступлений возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Чтобы не стать жертвами мошенников, полицейские просят граждан быть внимательнее к звонкам с незнакомых номеров и никому не передавать данные своих банковских карт.