Банковские вклады жителей Мурманской области выросли за год почти на 20%

Сумма вкладов и других привлеченных средств составила более 248 млрд рублей. Большую часть из них северяне, как и раньше, предпочитают хранить в рублях.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «На фоне повышения Банком России ключевой ставки растут и ставки по депозитам в банках. Их уровень напрямую влияет на привлекательность сбережений в рублях. Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, поэтому интерес граждан к этому инструменту вырос. Вклады на более длинные сроки позволяют зафиксировать высокие проценты надолго, а значит, не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Кроме того, многие оценивают вклады как самый удобный и надежный инструмент для сбережений, так как они застрахованы государством, процент по ним заранее известен и гарантирован».