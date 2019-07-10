Банкрот Василий Пимин ввёл суд в заблуждение

В эфире нашего телеканала о банкротстве Василия Пимина мы уже рассказывали, и даже делали несколько специальных репортажей, посвящённых этому делу. Продолжает следить за происходящим телекомпания до сих пор. В распоряжении «Арктик-ТВ» появились новые сведения, касающиеся этой ситуации.

Арбитражный суд признал Василия Пимина банкротом и ввёл процедуру реализации имущества должника. В реструктуризации долгов Пимину суд отказал, указав, что должник ввёл суд в заблуждение, скрыв информацию о том, что он отбывает наказание за экономическое преступление.

Напомним, ещё в 2016 году Первомайский районный суд признал Василия Пимина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть, в мошенничестве в особо крупном размере. Это обстоятельство играло существенную роль при введении судом процедуры реализации имущества. Но лукавил, как оказалось, не только Василий Пимин, но и его родственник, а по совместительству и главный кредитор Роман Огарков.

Он, напомним, заявил требования на сумму в 83 миллиона рублей на основании определения Первомайского районного суда об утверждении мирового соглашения, заключенного между должниками Пиминым Василием, Пиминой Оксаной и Огарковым Романом. Однако Огарков забыл упомянуть, что на основании этого же мирового соглашения уже получил часть денег.

6 октября 2012 года, по информации из нашего источника, жена Василия Пимина выплатила кредитору 1 миллион рублей, а затем, 30 октября ещё 2 миллиона 200 тысяч. Платежи осуществлялись со счета Пиминой в Банке «Финансовая корпорация «Открытие». Таким образом, Огарков, по мнению телеканала, обманным путем в очередной раз, вводя в заблуждение суд, попытался получить денежные средства должника, которые должны пойти на выплаты реальным кредиторам: налоговой и комитету имущественных отношений.

Мы считаем необходимым обратить внимание правоохранительных органов на сложившуюся ситуацию. Этот материал просим считать официальным заявлением о совершенном преступлении.