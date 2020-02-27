Барберы сделали модные стрижки ребятам из Центра помощи детям «Ровесник»

Креативные мужские стрижки. Такой необычный подарок сделали мурманские барберы ребятам из Центра помощи детям «Ровесник».

У маленького Артёма не сходит улыбка с лица. Ещё бы, вокруг столько стильных барберов, которые ему и его товарищам создают новый модный образ.

Ванечке тоже трудно усидеть на месте, но он изо всех сил старается не вертеться. Парню очень хочется, чтобы стрижка удалась. Перед началом работы он чётко сформулировал, какую прическу желает увидеть.

Иван Павлов: «Я хочу, чтобы были полосатые линии около ушек, а наверху волнистые линии».

Ребята постарше также хотят получить креативный образ.

Илья Желтыбкин: «Стрижку необычную надеюсь получить. Хочу переход с нуля».

Благодаря современной моде появились новые слова, например, вместо коротких висков говорят «фэйд», а стрижет теперь не парикмахер, а барбер. Мастера одного из мурманских барбершопов, так называется парикмахерская, решили помочь реализовать подросткам из Центра помощи детям «Ровесник» их самые смелые задумки. Педагоги центра говорят, что они даже не против окрашенных прядей, лишь бы дети были довольны.

Александр Левшун, сотрудник Центра помощи детям «Ровесник», г. Мурманска: «Мы нормально отнесёмся к этому, ведь каждый может выглядеть так, как ему хочется выглядеть и какую прическу носить».

Через некоторое временя маленькие клиенты превращаются в настоящих моделей. Они выглядят как популярные спортсмены или селебрити.

Алексей Катаулин, предприниматель-барбер: «Если стрижка сделана качественно, то потом не потребуется ухода, укладки. Проснулись и пошли. Все сохранится очень долго. Я думаю, что месяц».

Преображение мальчишкам наверняка запомнится надолго, а для барберов такая акция - отличная возможность бескорыстно подарить частичку внимания и хорошего настроения детям.